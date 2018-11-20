В Киевской области задержан мужчина, который осуществлял сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних дочерей.

В частности, мужчина использовал дочерей для изготовления порнографической продукции и "за деньги предоставлял дочерей в сексуальную эксплуатацию как гражданам Украины, так и иностранцам", - сообщает пресс-служба МВД Украины.

Преступника разоблачили после того, как в Департамент киберполиции поступила информация от австралийских коллег, о том, что они обнаружили в сети фото порнографического содержания с участием детей, которое, вероятно, было изготовлено на территории Украины.

После этого полицейские вышли на 45-летнего жителя Киевской области, который оказался причастен к созданию фото и видеофайлов порнографического содержания с участием своих детей. Полученные видеофайлы человек продавал в интернете.

Ранее в Днепре устроили самосуд над педофилом.