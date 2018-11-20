Президент Украины Петр Порошенко заявил, что тарифы за газ для населения в Смеле Черкасской области не будут отличаться от тарифов на газ для населения в других населенных пунктов Украины.

"Еще одна угроза - демагогия и популизм. Распространяется, что якобы смеляне будут платить какую-то повышенную цену за газ. Заявляю абсолютно ответственно: этого не планировалось, этого не будет, и это также… будет находиться на моем личном контроле. Тариф будет, тариф есть и будет оставаться таким, как во всей Украине", - сказал Петр Порошенко на встрече с активом Черкасской области 20 ноября, передает "Интерфакс-Украина".

Президент также поручил новому главе Черкасской области Александру Вельбивцу проконтролировать, чтобы жителям Смелы не насчитывались тарифы за тот период, когда они не получали отопление.

"Люди не должны, и не будут платить за услуги, которые им не предоставлялись, чтобы никто не надумал взимать с людей ни одной копейки за непредоставленные услуги", - сказал Порошенко.

Глава государства выступил с таким заявлением после того, как в жилые дома Смелы не стали подавать тепло. Позже вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко назвал проблему Смелы более политической, чем техногенной.