Цены на газ: Порошенко выступил с заявлением [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что тарифы за газ для населения в Смеле Черкасской области не будут отличаться от тарифов на газ для населения в других населенных пунктов Украины.
"Еще одна угроза - демагогия и популизм. Распространяется, что якобы смеляне будут платить какую-то повышенную цену за газ. Заявляю абсолютно ответственно: этого не планировалось, этого не будет, и это также… будет находиться на моем личном контроле. Тариф будет, тариф есть и будет оставаться таким, как во всей Украине", - сказал Петр Порошенко на встрече с активом Черкасской области 20 ноября, передает "Интерфакс-Украина".
Президент также поручил новому главе Черкасской области Александру Вельбивцу проконтролировать, чтобы жителям Смелы не насчитывались тарифы за тот период, когда они не получали отопление.
"Люди не должны, и не будут платить за услуги, которые им не предоставлялись, чтобы никто не надумал взимать с людей ни одной копейки за непредоставленные услуги", - сказал Порошенко.
Глава государства выступил с таким заявлением после того, как в жилые дома Смелы не стали подавать тепло. Позже вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко назвал проблему Смелы более политической, чем техногенной.
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