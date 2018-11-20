Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Девочка

Если ваше внимание привлекла девочка, сидящая на траве, это означает, что, скорее всего, у вас существуют подавленные еще во младенчестве эмоции или бессознательная травма.

Это может быть перинатальная травма или событие, которое произошло в раннем детстве. Есть опасные или травматические события, которые подавляет наш ум, но вопрос в том, чтобы вернуться к тем событиям, оживить их в памяти чтобы устранить негативные последствия.

Вот примеры травм или страхов, которые подсознание может подавлять: риск смерти во время родов, отсутствие интимных отношений с матерью (недостаточные ласки, объятия, поцелуи), чувство покинутости, отсутствие внимания к потребностям ребенка, вас оставили на долгое время в одиночестве в больнице, и т.д.

Эти события затем проецируются на бессознательные ситуации во взрослой жизни.

Бабочка

Бабочка является одним из центральных элементов картинки, поэтому она смогла привлечь ваше внимание. Это насекомое имеет разные значения в разных культурах.

К примеру, сновидения с бабочками считаются хорошим предзнаменованием и означают, что в вашу жизнь приходит что-то новое.

Однако, если бабочка исчезает в темноте, это может означать, что случится что-то плохое или вы упустите судьбоносный шанс.

В некоторых культурах бабочки даже считаются носителями мертвых душ, а белые бабочки - душами умерших младенцев.

Вы можете чувствовать странную связь с потусторонним миром и можете оказаться в тяжелой депрессии. Возможно, у вас недавно умер кто-то из близких или родных.

Если ваше внимание привлекла бабочка, скорее всего, вы обращены к прошлому, ищите потерянную душу, свою собственную либо чужую.

Клубника

Клубника находится в центре этого изображения. Это символ, представляющий сердце. В древности клубника считалась ягодой любви.

Легенда гласит, что когда умер Адонис, горе богини Венеры было настолько сильным, что она не переставала его оплакивать. Ее слезы, в форме сердца, упали на Землю и стали клубникой.

Если ваше внимание привлекла клубника, то вы больше всего боитесь неудавшихся отношений или безответной любви.

В то же время вы ищете отношений с другими людьми, что создает эмоциональный дуализм. С одной стороны, вы хотите отношений, с другой стороны, у вас есть необъяснимый страх.

Происхождение этих эмоций кроется в ваших отношениях с родителями или в отношениях ваших родителей. Их любовь является примером и основой для ваших собственных отношений.

Если вы испытывали недостаток любви между родителями, то, возможно, взяли эти образы, эмоции и страхи, пережили их как собственные и перенесли в свои отношения с другими людьми (особенно романтические отношения).

Череп

Череп не явно присутствует на этой картинке, но все другие элементы образуют оптическую иллюзию. Если вы опустили все реальные элементы и сначала увидели череп, это означает, что у вас есть внутренний страх смерти, который может проявляться в виде приступов страха и паники в обычных жизненных ситуациях.

Страх смерти является нормальным для большинства людей, но иногда он вырастает до невыносимых размеров. Этот страх может быть вызван определенными ситуациями.

Вы, возможно, были свидетелем чьей-то смерти, были участником форс-мажорных обстоятельств или переживаете по поводу смерти ваших родственников.

Возможно, таким образом вам представляется умерший и забытый член семьи.

Деревья

На этом рисунке мы видим 2 дерева, расположенных на периферии, а их кроны соединяются, образуя мост.

Это означает, что вам присуще 2 индивидуальности. В крайних случаях эта двойственность выражается биполярным расстройством или шизофренией.

Самое смешное, что один из этих людей (или оба) являются только проекцией ваших эмоций, решений, настроения и т.д. Это невозможно описать, потому что это очень индивидуально и требует длительного наблюдения.

Если у вас наблюдаются очень резкие изменения настроения или чрезмерные и постоянные симптомы, которые мешают повседневной жизни, стоит посетить специалиста.

Наконец, подчеркнем, что этот тест не является медицинским диагнозом. Это всего лишь тест, который может дать очень общую информацию о вас.

Прежде чем делать какие-либо выводы о своем состоянии всегда стоит проконсультироваться со специалистом в этой области. Мы надеемся, что этот тест вам понравился и вы узнали что-то ценное.

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