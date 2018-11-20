Шли в школу и исчезли: в Сумской области пропали дети [ Редактировать ]
В Сумской области полиция разыскивают четырех исчезнувших детей, сообщает "УНН" со ссылкой на источник в полиции. Дети вышли из дома в школу интернат, но так и не вернулись.
Примечательно, что в школе в этот день отсутствовали занятия. Все четверо детей 2002, 2005, 2008, 2009 годов рождения были родственниками.
Также известно, что дети неоднократно прогуливали занятия. Сейчас их местонахождение неизвестно. Полиция начала досудебное расследование.
К сожалению, дети пропадают каждый день. 19 ноября в Борисполе пропала 13-летняя школьница.
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