В Киеве правоохранители задержали мужчину, который трижды выстрелил в прохожего. Об этом сообщает в Отделе коммуникации полиции Киева.

Так, во время патрулирования в Оболонском районе работники полка полиции особого назначения №1 услышали три выстрела. По дороге к месту, откуда они прозвучали, правоохранители заметили мужчину, который пытался убежать. Спецназовцы задержали беглеца, у него изъяли пистолет.

"После этого патруль подъехал к торговому заведению на проспекте Минском, возле которого прозвучали выстрелы, и обнаружил раненого 38-летнего местного жителя. По его показаниям и показаниям очевидцев, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, шел по улице и приставал к прохожим. У магазина у злоумышленника возник конфликт с потерпевшим, в ходе которого 53-летний мужчина достал оружие и произвел три выстрела. С огнестрельными ранениями местного жителя госпитализировали. Сейчас его состояние врачи оценивают как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что разрешения на ношение спецсредства злоумышленник не имел, по его словам - оружие он нашел.

В полиции добавляют, что у мужчины, вероятно в результате выстрела, была травмирована рука (оторвана фаланга пальца), и ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Злоумышленника задержали, решается вопрос о его аресте. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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