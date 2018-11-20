КНДР устроила массовые взрывы на границе [ Редактировать ]
Власти Южной Кореи сообщают, что КНДР взорвала 10 охранных постов на южной границе. Об этом сообщает телеканал "Настоящее время".
Эту информации подтверждает Министерство обороны Южной Кореи
15 ноября, Южная Корея пригласила журналистов стать свидетелями того, как военные разрушают охранные посты на границе с КНДР. Один из них был взорван при помощи динамита.
Охранные посты и Северной, и Южной Корей находятся на территории границы длиной в 248 км и шириной в 4 км. В сентябре власти двух стран договорились сначала вывести оттуда военных, а после - и вовсе разрушить посты.
Информационное агентство Associated Press сообщает, что по некоторым подсчетам, у Южной Кореи в демилитаризованной зоне около 60 постов, у Северной - около 160.
Страны также продолжают работу над обезоруживанием деревни Пханмунджом, которая находится на границе и где еще с 50-х годов проходят переговоры между представителями двух Корей. Власти также планируют разминирование некоторых частей демилитаризованной зоны. По информации AP, на ее территории и в окрестностях установлены около 2 миллионов мин.
Ранее мы писали о том, что КНДР и Южная Корея договорились об отводе оружия с границы.
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