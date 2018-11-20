В Гватемале снова началось извержение вулкана Фуэго. Из опасных районов эвакуированы около четырех тысяч человек.

Об этом сообщает Еuronews.

"В Гватемале вновь начал извергаться вулкан Фуэго. Из опасных районов эвакуированы порядка четырех тысяч человек. Сведений о пострадавших обнародовано не было", - сказано в сообщении.



Отмечалось, что вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до 7 километров, поток лавы из его жерла достиг длины в 3 километра. Вулкан высотой около 3,7 км входит в число самых активных на территории Гватемалы.

Ранее сообщалось о стрельбе в американском Денвере.