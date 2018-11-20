Сегодня состоялись политические похороны "Оппозиционного блока", теперь это "Оппозиционный блок Порошенко".

Об этом во время бриффинга заявил заместитель председателя фракции "Оппозиционного блока", народный депутат Сергей Левочкин.

"Сегодняшнее событие связано с тем, что нынешний режим президента Порошенко делает все, чтобы не допустить, чтобы кандидат от юго-востока Бойко Юрий Анатольевич, попал во второй тур и имел шансы на победу. С этим связаны действия, которые сегодня осуществлены по поручению Порошенко в парламенте" - прокомментировал народный депутат решение фракции "Оппозиционного блока" об исключении Юрия Бойко из своего состава. "Ведь этот кукольный театр против Юрия Бойко был организован только с одной целью - лишить его возможности выходить на трибуну, не позволить ему позиционироваться как сопредседателю фракции, ограничить его возможности общения с избирателями", - сказал он.

Сергей Левочкин выразил уверенность, что все действия власти против оппозиционных кандидатов в президенты обречены на провал.

"Я убежден, что все действия власти против оппозиционных кандидатов в президенты обречены на провал. Все, что будет делать власть благодаря таким манипуляциям как сегодня, чтобы попасть во второй тур, закончится победой оппозиционных кандидатов. В первую очередь, Юрия Бойко", - подчеркнул Сергей Левочкин.

Он также отметил, что сегодня произошли фактически похороны "Оппозиционного блока". Что же касается нового объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь", то, по словам Сергея Левочкина, она, вне сомнения, будет лидером рейтингов следующей кампании.

"Без сомнения объединенная оппозиционная платформа победит на следующих парламентских выборах. Также вне сомнения, что единый кандидат Юрий Бойко будет во втором туре и имеет отличные шансы на победу", - акцентировал Сергей Левочкин.

Напомним, 9 ноября 2018 года Юрий Бойко и Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы – За жизнь". Своей целью объединенная оппозиция ставит прекращение войны, возрождение экономики, улучшение жизни людей. "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержала Юрия Бойко в качестве кандидата в президенты от объединенной оппозиции.

Согласно опросам, проведенных центром социологических исследований "София", единый кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" проходит во второй тур выборов президента Украины. В таком случае безоговорочными фаворитами первого тура президентских выборов стали бы Юлия Тимошенко и Юрий Бойко: Юлию Тимошенко поддержали бы 15,5% респондентов (среди тех, кто будет голосовать), а Юрия Бойко - 14,0%.