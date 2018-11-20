



Сегодня под стенами Кабмина украинские матери устроили протест, требуя снижения тарифов, повышения социальных выплат на детей и отставки и.о. министра здравоохранения Супрун. В знак протеста матери сожгли свои квитанции за оплату коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Национальной платформы "Женщины за Мир", которая является организатором акции.

"Ухудшение социальных стандартов, отмена выплат и пособий, повышение тарифов и медицинский геноцид от Уляны Супрун вынудили матерей Украины перейти от слов к действиям. Сотни женщин со всех областей приехали сегодня в Киев, чтобы выразить несогласие с политикой действующего правительства. Матери Украины объявили мобилизацию, создали Всеукраинский оргкомитет, комитеты по областям и готовы продолжить бессрочные акции протеста во всех регионах страны", - отметила председатель Рады матерей Украины Алена Николаенко.

Сотни матерей вышли под Кабмин с требованиями: отправить в отставку и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун; обеспечить государственную защиту детям и семьям с детьми; снизить цены на газ для населения и вернуть людям субсидии. Все эти требования женщины изложили в резолюции, которую приняли ранее на экстренном Съезде матерей Украины.

"Мы - матери - в ответе за благополучие и будущее наших детей. К сожалению, родить и воспитать ребенка при таком уровне бедности и разрушенной системе здравоохранения в стране может себе позволить далеко не каждая женщина. Власть цинично отбирает субсидии, снижает социальные стандарты, до заоблачных размеров повышает тарифы, бросая людей за черту бедности. Сегодня тысяча матерей вынесли предупреждение правительству, и они готовы продолжить акции протеста во всех областях страны. Наша цель - защищенные и обеспеченные семьи, и мы, мамы Украины, объединяем все усилия на пути к этой цели!" - резюмировала инициатор Национальной платформы "Женщины за Мир", народный депутат Украины Наталия Королевская.