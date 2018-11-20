4 областные организации ОБ перешли в "Оппозиционную платформу - За жизнь" [ Редактировать ]
Кировоградская, Сумская, Черновицкая и Хмельницкая областные (региональные) организации политической партии "Оппозиционный блок" (ОБ) заявили о переходе в состав объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь", сообщают "Українські новини".
20 ноября в Кировограде состоялось экстренное заседание политсовета региональной организации ОБ. Была принята резолюция в поддержку объединения оппозиционных сил в единую платформу и выдвижения Юрия Бойко кандидатом в Президенты Украины. "От имени Региональной организации политической партии "Оппозиционный блок", представляя интересы избирателей Кировоградской области, мы выражаем свою поддержку созданию "Оппозиционной платформы – За жизнь". На сегодняшний день Юрий Бойко и Вадим Рабинович являются самыми рейтинговыми оппозиционными политиками, а потому их призыв к объединению дает шанс нам и всей Украине победить на президентских выборах", – говориться в заявлении.
Председатель Сумской областной организации ОБ Александр Стрельченко заявил, что организация поддерживает решение Бойко о создании депутатской группы "Оппозиционная платформа - За жизнь". "Я уверен, что это правильный шаг, потому что оппозиция должна объединяться, иметь свои принципы, и противостоять антинародным действиям власти. Кроме того, по моему убеждению, коллеги-депутаты в Верховной Раде поступили не совсем порядочно по отношению к Юрию Бойко, исключив его из фракции "Оппозиционного блока". Когда в свое время была создана "Партия мира" Новинского, никто не выдвигал каких-либо требований и тем более, не исключал депутатов из фракции. Я надеюсь, что здравый смысл победит, коллеги с пониманием отнесутся к созданию "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая объединит вокруг себя всех тех, кто хочет Украина мира, лучшей жизни и стабильности", - сказал Стрельченко.
Региональная организация ОБ в Черновицкой области выступила с заявлением о поддержке решений и действий Бойко, направленных на объединение всех оппозиционных сил в рамках "Оппозиционной платформы – За жизнь". "Считаем, что сегодняшнее исключение из парламентской фракции ОБ Бойко является неправильным и недальновидным решением. Наши коллеги поступили непорядочно. Мы обязаны идти вперед и проявлять себя как реальная оппозиция в противовес действующей коррумпированной власти. Впереди огромная работа на выборах. Мы должны прийти к ним единой силой. И тогда мы сможем победить и начать восстанавливать разрушенную страну. Только консолидация всех оппозиционных сил станет реальным шагом для мира в Украине и развития страны. Ведь объединение и консолидация не оставляет этому режиму никаких шансов", – говорится в заявлении.
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