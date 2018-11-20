У Парламенті створюють групу "Опозиційна платформа - За життя", до якої увійдуть нардепи Юрій Бойко та Вадим Рабінович. У своїй заяві нова група закликає об'єднатися всі опозиційні сили, неприхильні до влади.

"Ми будемо відстоювати інтереси держави, миру, розвитку і стабільності, і звичайно ідеологічні речі, які нас об'єднують, і вимагають наші виборці відстояти. Ми будемо відстоювати, в тому числі, невтручання в церкву.

Ми пішли вперед, ми вважаємо що всі повинні об'єднатись, а те що сьогодні про нас можуть казати з опозиційного блоку "За Порошенка" - нас абсолютно не цікавить. Наше завдання - це перемога на виборах, і ми сьогодні головні борці з владою", - наголосив Юрій бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

"Сегодняшнее событие связано с тем, что нынешний режим президента Порошенко делает все для того, чтобы не допустить, чтобы кандидат от Юго-Востока, то есть Бойко Ю.А. попал во второй тур и имел шансы на победу. С этим связаны те действия, которые сегодня осуществлены по поручению Порошенко в парламенте. Второе событие - это фактические "похороны "Оппоблока".

"Политические похороны "Оппоблока" - это новость печальная, но одновременно с этим есть новость и хорошая - то, что возникла на его основе "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая, вне сомнения, будет лидером рейтингов будущей кампании.

Вне сомнения победит на следующих парламентских выборах, вне сомнения кандидат единый - Ю.А. Бойко, которого поддерживает платформа", - підкреслив Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

І свіжі дані про вподобання українців щодо ймовірних кандидатів у президенти. Центр соціологічних досліджень "Софія" назвав можливих фаворитів першого туру президентських виборів. Це лідерка Батьківщини - Юлія Тимошенко, кандидат від "Опозиційної платформи-За життя" - Юрій Бойко і чинний президент Петро Порошенко.

Згідно з цим опитуванням, Тимошенко готові підтримати 15,5 відсотків респондентів, Бойка - 14 відсотків, Порошенка - майже 10 відсотків.