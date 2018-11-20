"Євробляхери" вимагають зменшити вартість розмитнення авто [ Редактировать ]
Власники машин з єврономерами знову протестують - автомобілісти влаштували акцію в урядовому кварталі столиці, центр міста був фактично паралізований, з перебоями ходив громадський транспорт.
Чим невдоволені "євробляхери" цього разу і чого тепер вимагають? Розповість Гліб Гаврилов.
Сотні автомобілів із іноземною реєстрацією знову перекрили центр Києва. Сьогодні акція протесту проходить не лише у столиці, а й в інших регіонах України. Власники так званих "євроблях" не згідні із нещодавно прийнятим рішенням парламенту про нові правила розмитнення авто. Мітингуючі хочуть переглянути ставки на розмитнення своїх автомобілів і наголошують на тому, щоби у новій формулі розмитнення забрали коефіцієнт віку.
Окрім цього, власники єврономерів просять запровадити фіксований відсоток на розмитнення для всіх автомобілів.
"Автомобілі дорогі, які 2018 року "Лексуси", "Мерседеси" - будуть платити за розмитнення близько 40%, а звичайні люди, які мають в кармані тисячу, дві, три тисячі доларів - будуть платити 100-200% за розмитнення такого автомобілю, який там 2000, 2005, 2003 року", - обурений Олександр Чернявський, власник авто на єврономерах.
Водії автівок на єврономерах не збираються розмитнювати авто за тими правками, які внесли депутати. Вимагають перерахувати формулу розмитнення і знизити початкові ставки.
"До тисячі євро, або до півтори - тому що не вигідно його розмитнювати за більші кошти. Тобто, якщо залишиться цей закон - ціна нормальній машині буде мінімум 3 тисячі євро", - переконаний Захар, власник авто на єврономерах.
Втім, депутати переконані - нова формула розмитнення є оптимальним варіантом, який на практиці є дешевшим від попередньої вартості митних платежів. Тому жодних альтернативних правок і законопроектів, що передбачають дешевші податки - не висуватимуть. Документи на підпис Президентові поки що не передали, тож власники єврономерів і далі збираються влаштовувати акції протесту.
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