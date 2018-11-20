Троє українських військових були поранені на Сході минулої доби. Втрати ворога - троє загиблих, шість поранених. Російські окупанти понад два десятки разів обстріляли позиції ЗСУ. Оборонні укріплення неподалік Жолобка та Новотошківського накрили вогнем із мінометів заборонених калібрів.

Із гранатометів атакували українські позиції поблизу Вільного, Травневого, Гнутового та Водяного.

З передових опорних пунктів армійців - репортаж Ірини Баглай.

"Четко в бойницу попал. - Какой калибр? - 12,7".

Андрій показує сліди снайперського пострілу. Бійців від кулі врятувало те, що вони сиділи в окопі.

"Оттуда был замечен снайпер".

"Работал снайпер, попало в блиндаж - выманивают. Если отвечаем - получаем точный выстрел", - розповідає Андрій, військовослужбовець Збройних Сил України.

Точність пострілів і їхня дальність дають підставу військовим припускати - снайпери добре оснащенні та професійні стрілки.

"Используют снайперские группы. Это заезжие - они тут тренируются", - говорить Володимир, військовослужбовець Збройних Сил України.

На передовій справжня зима, все вкрито снігом і це внесло корективи у плани ворожих снайперів, бойовики ж переключились на крупнокаліберну зброю.

Стрілянину змінюють звуки вибухів.

"Что это такое? - ДШКа, где-то там АГС работает. По белому дню ни с того, ни с сего. Могут и у нас сейчас".

"Вот, прилетел ВОГ, все посекло. Они под стрелкотню пустили".

Саме так зненацька під обстріл з гранатомета потрапив і Андрій, заступивши на пост.

"Была пересменка, мы пришли и, буквально, после пересменки минуты 2 - и прилетело", - розповідає Андрій, військовослужбовець Збройних Сил України.

Наслідки могли б бути страшними. Плівку мілкі осколки перетворили на мереживо. Артилерія ворога давно вже на цій ділянці мовчить, та це не означає, що її противник відвів. Пояснення тиші банальне. Наші бійці впритул підійшли до противника і цим виявляється убезпечили себе.

"Чтобы артиллерией стрелять, им надо своих отвести, а потом навестись. Они могут по своим попасть", - говорить Іван, військовослужбовець Збройних Сил України.

Та бойовики вдаються до інших провокацій, закидають піхотинців з неба.

"Они могли сюрпризы на беспилотники. Просто беспилотник летит, они сюрприз какой-то скинут и улетят", - говорить Іван, військовослужбовець Збройних Сил України.

А тут бійцям доводилось вже кілька разів відбудовувати бліндаж. Бойовики наполегливо намагаються влучити з станкового гранатомету.

"Ложили все по новому - вот прилетело вот сюда. Прилетело уже третий раз".