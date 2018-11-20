Майже півсотні міст охопила сьогоднішня акція протесту. Пікетувальники перекрили головні автошляхи країни, протест оголосили безстроковим і назвали його "акцією громадської непокори". Як це відбувалося в різних містах - в матеріалі наших кореспондентів.

Одразу дві міжнародні траси заблокували власники єврономерів поблизу Рівного. Люди ходили зеброю, автівки - полишали вздовж траси. Патрульні намагалися їх прибрати. Одного з водіїв затримали. Поліція організувала об'їзний шлях через автозаправку. Та пікетувальників це обурило. Вони спробували блокувати станцію.

"Взяли за моду перекривати автомобільні дороги. За фактом перекриття автомобільних доріг так само планується відкриватися кримінальне провадження", - наголосив Антон Крук, начальник відділу комунікації поліції Рівненської області.

У Кропивницькому перекрили рух на чотирьох дорогах. Ситуацію в місті ускладнює снігопад - тож окрім заблокованих трас, водіям доводиться долати замети. Не солодко й пасажирам громадського транспорту - дорога на роботу уповільнилася в рази.

"Що мені? Не пускають, що я зроблю? Не знаю, я з цим не пов'язаний, вони просто неправильно роблять та і все", - говорить Сергій, водій тролейбуса.

Полтавське шосе блокували на Дніпропетровщині. Для проїзду лишили тільки одну полосу. Тут - встановили намети, у залізних діжках розвели багаття для обігріву.

"Сейчас здесь постоим. Если это не поможет - поедем в Киев, перекроем полностью Киев, круговую, чтобы депутаты не смогли выехать со своих загородных домов", - говорить Вадим, учасник акції.

"Это не правильно. Если они хотят чего-то добиться, достигнуть - это нужно решать путем диалога. И не решать вот здесь на местах, на дорогах. А там, где принимают решения", - переконаний Андрій Поліщук - водій

У Миколаєві власники єврономерів обмежили рух на виїздах на київську та одеську траси. Свої автівки з увімкненими аварійками виставили в шаховому порядку на кілька кілометрів. І теж запалили діжки.

"Они приобретали такие машины, должны были прежде думать. Они покупали "кота в мешке". Они сами несут ответственность за то, что они взяли", - говорить Володимир, водій.

Під Черкасами учасники акції перекрили в'їзд на дамбу, фактично розділивши правий і лівий береги Дніпра. Утворився багатокілометровий затор із фур та легковиків.

"При чому тут я, що у них "євробляхи" якісь? Якби пацани були нормальні, то пропустили б, я ж не везу нічого, пустий же їду", - обурюється Олександр, водій вантажівки.

З піснями перекривали Харківську трасу на Запоріжжі. Активісти не лише заважали проїзду автотранспорту, а й намагались підбадьорити співом водіїв, які були змушені розвертатись і шукати об'їзд.

У Чернівцях та Івано-Франківську мітингарі поводилися цивілізованіше - до перекриття трас не вдалися. З'їхалися до місцевих обладміністрацій, щоб зустрітися з очільниками регіону. Вимога та ж сама - прибрати з формули розмитнення авто - коефіцієнт про вік машини.

"Завозити сюди якийсь хлам, вибачте, металолом - який буде забруднювати. Хочеш возити - питань нема, але плати дорожче. Але хай ці кошти йшли би на цю ж екологію. Машина старша віком - в неї норми очистки вихлопних газів не на такому рівні, які мали б бути до вимог "євро п'ять", - заявив Василь Ватаманюк, начальник Івано-Франківської митниці ДФС.

Експерти застерігають: якщо прибрати коефіцієнт віку автівок - за кілька років Україна перетвориться на звалище металобрухту.