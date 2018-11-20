Зима вже близько - про це нагадує не тільки календар, а й температура за вікном. Сильних морозів поки що не прогнозують, але про тих, кому ніде зігрітися в холоди, вже подбали - і розгорнули пункти обігріву. Наша знімальна група перевіряла, як вони працюють у Печерському районі Києва.

Погрітися у морозну погоду можна в приміщеннях ЖЕКів і територіальних центрів соціальної допомоги в робочий час. Там кажуть - пункти обігріву хоч і не цілодобово, але відкриті для всіх.

"Надаємо допомогу тим людям, які попали в скрутне становище, або тим людям, які просто переохолодилися на вулиці. Маємо змогу надати чай, печиво, бублики", - говорить Людмила Примак, директор територіального центру соціального обслуговування населення Печерського району Києва.

Та навіть за сильних морозів, рік у рік, черга до пунктів не збирається.

"2-3 особи - це було найбільше, що до нас приходили. Ми он спеціально переглянули журнал, а так одна-дві особи до нас заходять. Пенсіонери і люди без постійного місця проживання", - говорить Людмила Примак, директор територіального центру соціального обслуговування населення Печерського району Києва.

У територіальних центрах можна також отримати теплий одяг з банку речей. Соцпрацівники розповідають - часом не лише заварюють людям чай і підбирають одяг, а й виконують роль психологів.

"Поки сидять - ми тут слухаємо всі історії. Як вони та з яких причин, скажімо, стали безхатьками, з яких причин вони почали випивати", - говорить Тетяна Прілєпіна, завідувач відділення соціальної допомоги.

Облік відвідувачів пунктів ведуть, але запам'ятовують переважно людські історії. Одного разу допомогли чоловікові, який залишився без документів і приходив до центру погрітися.

"Він по старій дружбі-пам'яті зайшов, сказав, що вже він має змогу зняти квартиру, забрав своїх діток від якоїсь там тещі і вони переїхали. Він знайшов постійну роботу десь в Одеській області і вони туди переїхали", - розповідає Тетяна Прілєпіна, завідувач відділення соціальної допомоги.

Де погрітися в районі - місцеві знають:

"Тут теплообогрев, даже знаю, где - он находится в ЖЕКе, внизу в подвальном помещении".

Та багато хто про пункти обігріву навіть не чув. Однак погоджується - вони мають бути:

"Я думаю, нужны конечно, потому что много без определенного места жительства людей осталось, так что надо"

Оголошення про наявність пункту обігріву зазвичай розміщують у кожному районі. Розширені списки з адресами та телефонами варто шукати на офіційних сайтах рятувальних служб і районних адміністрацій.