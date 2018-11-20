Вдосконалення у сфері "Держархбудконтролю". Громади отримають можливість обирати - або надалі продовжувати виконувати функції "Держархбудконтролю" самостійно, або повернути їх державі.

Відповідний законопроект у Верховній Раді сьогодні ухвалили у першому читанні. Завдяки децентралізації - зараз в Україні близько сотні громад самі виконують функції архітектурно-будівельного контролю. Проте через брак фахівців - впоратися з цим вдається не всім. Новий закон має зробити систему простою, прозорою та чесною - заявив Голова "Держархбудінспекції".

"Сьогодні працює "Прозора ДАБІ" - це абсолютно нова платформа розгляду дозвільних документів. Щоби по всій країні забудовники і інвестори могли в відкритому режимі, без жодних перепон отримати інформацію про розгляд дозвільних документів від самого початку до кінця. Робимо максимально все так, щоб унеможливити корупційні ризики, для того, щоб чиновник не міг втручатися", - говорить Олексій Кудрявцев, голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України.