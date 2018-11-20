"Лав-сторі" з трагічним фіналом. У Чикаго чоловік відкрив вогонь біля лікарні - через сварку з колишньою нареченою. У підсумку - четверо загиблих, серед яких і сам стрілець. Подробиці трагедії - далі в сюжеті.

Драма розгорілась ось тут, на парковці "Лікарні милосердя" в Чикаго. Очевидці бачили, як чоловік веде жінку, обоє про щось розмовляють, а потім він тричі стріляє їй у груди. Коли жертва впала, зловмисник добив її ще трьома контрольними пострілами.

"Приїхала поліція, почалася перестрілка. Ми чули безперервні постріли. Я побігла назад у будівлю, кажу черговій медсестрі - там надворі стріляють. А потім внутрішня система оповіщення всіх попередила, що треба замкнутися там, де ми є. Тож ми сховалися в підсобці".

За словами очевидців, у стрільця із собою було кілька магазинів набоїв. Коли на парковку прибули правоохоронці, зловмисник кинувся в приміщення лікарні й відкрив вогонь вусібіч. Ще однією його жертвою стала жінка-фармацевт. У поліції зазначають - убитих могло бути значно більше.

"Сьогодні правоохоронці врятували багато життів. Бідолашна жінка, яка вийшла з ліфта, ні в чому не винна, але її застрелили. За що? У мене немає сумніву, що офіцери, які прибули на виклик, - герої. Ми навіть не уявляємо, скільки шкоди міг заподіяти зловмисник", - наголосив Едді Джонсон, представник поліції Чикаго.

Убитий поліцейський - батько трьох дітей, нещодавно закінчив стажування і заступив на службу. Загибла колишня наречена нападника - працювала лікарем невідкладної допомоги. Сам стрілець теж не вижив. Поки що невідомо - застрелився сам чи загинув від кулі поліцейського.

На тлі фатальної сімейної драми в Чикаґо американські ЗМІ знову заговорили про необхідність суворішого контролю за обігом вогнепальної зброї. Менш як два тижні тому в Каліфорнії стрілець убив 12 людей у барі, де відпочивали студенти.