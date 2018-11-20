Іванка під ударом. Доньку і за сумісництвом радника американського президента - звинуватили в розголошенні державних таємниць. Мовляв, Іванка Трамп для офіційного листування - користувалася особистою електронною поштою. Кому писала перша дочка Америки? І чим це загрожує країні? Дізнавався у Вашингтоні Дмитро Анопченко.

Якщо довкола її батька чи не щодня медійні скандали, то робота в Білому домі Іванки Трамп за останні два роки не давала пресі приводу для гучних публікацій. І ось - він з'явився. Перші телеканали Америки помітили це повідомлення титрами - "гаряча новина":

"Іванка Трамп торік надіслала сотні і-мейлів співробітникам Білого дому, урядовцям і своїм помічникам, використовуючи особисту електронну пошту!"

"Це сотні! Сотні повідомлень! З особистого аккаунта - і безліч з них порушують федеральні закони і правила!"

Компромат розкопала газета The Washington Post. З'ясувала: листування - це справді доведений факт. До того ж не із захищеного урядового сервера, як вимагають правила, а з особистого. Попри те що дочці президента вже надали офіційний і-мейл Білого дому, але вона його не використовувала.

У Сполучених Штатах у держструктурах електронну пошту вже давно прирівняли до офіційної - паперового листування. Тому, свої і-мейли чиновники зобов'язані зберігати і не видаляти. А після відставки обов'язково здати в архів. Усе, що надіслано з офіційної електронної адреси - більше не твоя власність. Тому користуватися особистою - зручніше, але - проти правил.

Юристи Іванки заявили - президентська донька використовувала особисту пошту тільки до того моменту, поки їй не пояснили правила. І писала переважно про справи не державні, а сімейні. Але скандал гучний, з огляду на те, що за цей самий вчинок - використання особистого і-мейла для службового листування - Дональд Трамп прилюдно обіцяв посадити за ґрати свою конкурентку на виборах - Гіларі Клінтон.

Дональд Трамп:

"Якщо я виграю - то накажу Генпрокуророві призначити спецпрокурора, щоб розібратися із Вашою справою!"

Хілларі Клінток:

"Добре, що хтось із характером, як у Дональда Трампа, не відповідає за законність у нашій країні!"

Дональд Трамп:

"Тому що ти опинишся у в'язниці!"

Для Дональда Трампа ситуація вкрай неприємна. Адже це прекрасний привід звинуватити його в подвійних стандартах. Мовляв, ворогам - закон, родині - ласка. І його команда зараз вирішує - яку стратегію обрати.

І все залежить тепер від змісту листів, які надсилала колегам Іванка Трамп. Якщо це буденне обговорення дрібниць - скандал ущухне. Якщо ж нюанси щодо державних справ закритого характеру - за розслідування візьметься Конгрес, де демократи відвоювали більшість у палаті представників. А це - вже серйозно.