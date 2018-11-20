Сотрудницам банка запретили беременеть без разрешения начальства [ Редактировать ]
В китайском городе Шицзячжуан, провинция Хэбэй, сотрудниц коммерческого банка обязали получать у начальства разрешение, чтобы завести ребенка. Об этом пишет издание Daily Mail.
Правила компании требовали прерывать неодобренные беременности. Если женщина не желала делать аборт, ее ждало наказание. Заявки на весь год предполагалось подавать в январе.
Одна из сотрудниц банка обратилась в городскую профсоюзную организацию и пожаловалась, что ее наказали за отказ прервать незапланированную беременность. Она добавила, что знает других женщин, которые попали в похожую ситуацию.
После вмешательства профсоюза банк отменил это требование и снял наказания со всех пострадавших сотрудниц.
Читайте также о декретах в Украине.
по теме
"Муниципальная няня": как это будет работать
Уже с начала следующего года правительство обещает помочь работающим мамам
Собака третий месяц ждет хозяйку на месте ее смерти
Уже 83 дня в Китае собака ждет свою хозяйку на месте, где произошло ДТП, в котором женщина погибла
17-летняя девушка "забеременела" от рыбы
Местные жители Филиппинских островов объявили девушку беременной от рыбы
Двойной праздник: мать и дочь родили в один день (фото)
В американской больнице Tanner Medical Center произошел удивительный случай
Мать напоила ребенка "вином" и оказалась под угрозой смерти
В Шотландии после публикации юмористического видео женщина начала получать угрозы смерти