В китайском городе Шицзячжуан, провинция Хэбэй, сотрудниц коммерческого банка обязали получать у начальства разрешение, чтобы завести ребенка. Об этом пишет издание Daily Mail.

Правила компании требовали прерывать неодобренные беременности. Если женщина не желала делать аборт, ее ждало наказание. Заявки на весь год предполагалось подавать в январе.

Одна из сотрудниц банка обратилась в городскую профсоюзную организацию и пожаловалась, что ее наказали за отказ прервать незапланированную беременность. Она добавила, что знает других женщин, которые попали в похожую ситуацию.

После вмешательства профсоюза банк отменил это требование и снял наказания со всех пострадавших сотрудниц.

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