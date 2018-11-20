Цена нефти резко обвалилась [ Редактировать ]
Во вторник, 20 ноября, на торгах мировые цены на эталонные марки нефти резко обвалились.
Так, к 17:00 стоимость североморской марки Brent падала до 63,39 доллара за баррель. Таким образом, цена упала более чем на 4% по сравнению с данным закрытия предыдущих торгов. Позже Brent подорожала чуть выше 64 долларов.
В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в январе на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени до 53,77 долларов за баррель (более 5%). Позже WTI подорожала на доллар.
Ранее мы писали о том, что у берегов Канады разлилась нефть.
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