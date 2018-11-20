Что надеть: самый популярный тренд в одежде [ Редактировать ]
Самым популярным в мире признали "Папин" стиль в одежде. Об этом сообщает The Independent.
Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, проанализировали поисковые запросы пользователей в интернете и социальных сетях за последние 12 месяцев. Они заключили, что самым востребованным стал "папин" стиль: "уродливые" кроссовки и рубашки, а также свободные кардиганы.
Мода на "отцовские" вещи набрала популярность после того, как в 2017 году модный дом Balenciaga выпустил коллекцию мужской одежды с мешковатыми блейзерами и "вареными" джинсами. The Wall Street Journal оценил комфорт "папиных" вещей, выделив ортопедическую обувь и удобный трикотаж.
В списке модных тенденций специалисты также отметили стиль 1990-х и 2000-х годов, спортивную одежду люксовых производителей, ковбойский стиль, неоновые цвета и экологически чистые вещи.
В октябре итальянский люксовый бренд Off-White назвали самым популярным брендом одежды. На основе проведенного анализа эксперты заключили, что компания афроамериканского дизайнера Вирджила Абло Off-White стала самой востребованной в мире, обогнав модные дома Gucci, Balenciaga, Prada и Burberry.
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