В Кривом Роге в полицию поступило сообщение об очередном детском самоубийстве. Выяснилось, что 12-летний школьник повесился в коридоре квартиры, сообщает Dnepr24.

Трагедия произошла в многоэтажном доме на улице Петра Дорошенко в понедельник, 19 ноября. Отмечается, что ребенок не оставил предсмертной записки. По словам соседей, мальчик рос в благополучной семье. Следов насильственной смерти на трупе не обнаружено, он отправлен на судмедэкспертизу для установления причин смерти.

В настоящее время полиция выясняет подробности происшествия.

Ранее мужчина повесился во время свадьбы.