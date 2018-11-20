Однозначно сказать, кто придумал легенду о том, почему нельзя дарить желтые цветы, невозможно. Солнечные красочные бутоны во все времена считались символом богатства, уважения к людям старшего поколения и восхищения женской красотой. Рассмотрим основные версии, почему нельзя дарить желтые цветы:

Почему нельзя, а когда можно дарить желтые цветы

Существует поверье, согласно которому князь вернулся из похода и заподозрил свою супругу в неверности. Чтобы проверить этот факт, он оставил на ночь у изголовья княгини красные розы. К утру они пожелтели, что означало измену любимой;

Если говорить научным языком, то желтый цвет имеет огромное значение в жизни человека:

помогает в процессе запоминания;

усиливает активность головного мозга;

способствует восприятию информации;

развивает интеллектуальные способности.

Охарактеризовать людей, которые предпочитают желтые цветы, достаточно просто. Эта категория отличается настойчивостью и целеустремленностью, всегда добивается поставленной цели, обладает творческим и оригинальным складом ума. И, конечно же, все они жизнерадостные и веселые.

Приметы: почему нельзя дарить желтые цветы

К сожалению, людям свойственно приписывать вещам и предметами мистические и судьбоносные свойства. Так произошло и с цветочными композициями. Благодаря богатому воображению и, возможно, случайным совпадениям, появились приметы, почему нельзя дарить желтые цветы:

детям слишком длительное воздействие ярких тонов вредно. Оно угнетает нервную систему ребенка, вызывает бессонницу и раздражительность;

жене или девушке такой подарок не понравится. Он будет ассоциироваться с изменой, новостью о предстоящей разлуке или разрыве отношений;

нарциссы означают предательство;

сухие или искусственные бутоны расцениваются, как пожелание смерти.

Чтобы не попасть в неловкое положение и правильно выбрать цветы, лучше посоветоваться с флористом и заказать букет, который бы соответствовал предстоящему мероприятию. Это позволит избежать ссоры и недопонимания со стороны виновника торжества.

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