Приметы и суеверия: почему нельзя дарить желтые цветы [ Редактировать ]
Однозначно сказать, кто придумал легенду о том, почему нельзя дарить желтые цветы, невозможно. Солнечные красочные бутоны во все времена считались символом богатства, уважения к людям старшего поколения и восхищения женской красотой. Рассмотрим основные версии, почему нельзя дарить желтые цветы:
Почему нельзя, а когда можно дарить желтые цветы
Существует поверье, согласно которому князь вернулся из похода и заподозрил свою супругу в неверности. Чтобы проверить этот факт, он оставил на ночь у изголовья княгини красные розы. К утру они пожелтели, что означало измену любимой;
Если говорить научным языком, то желтый цвет имеет огромное значение в жизни человека:
- помогает в процессе запоминания;
- усиливает активность головного мозга;
- способствует восприятию информации;
- развивает интеллектуальные способности.
Охарактеризовать людей, которые предпочитают желтые цветы, достаточно просто. Эта категория отличается настойчивостью и целеустремленностью, всегда добивается поставленной цели, обладает творческим и оригинальным складом ума. И, конечно же, все они жизнерадостные и веселые.
Приметы: почему нельзя дарить желтые цветы
К сожалению, людям свойственно приписывать вещам и предметами мистические и судьбоносные свойства. Так произошло и с цветочными композициями. Благодаря богатому воображению и, возможно, случайным совпадениям, появились приметы, почему нельзя дарить желтые цветы:
- детям слишком длительное воздействие ярких тонов вредно. Оно угнетает нервную систему ребенка, вызывает бессонницу и раздражительность;
- жене или девушке такой подарок не понравится. Он будет ассоциироваться с изменой, новостью о предстоящей разлуке или разрыве отношений;
- нарциссы означают предательство;
- сухие или искусственные бутоны расцениваются, как пожелание смерти.
Чтобы не попасть в неловкое положение и правильно выбрать цветы, лучше посоветоваться с флористом и заказать букет, который бы соответствовал предстоящему мероприятию. Это позволит избежать ссоры и недопонимания со стороны виновника торжества.
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