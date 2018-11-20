Космическая съемка зафиксировала смещение арок Керченского моста. Об этом сообщает УНН.

"Незаконно построенный Россией Керченский мост - смещается (результаты космической съемки). Такие выводы сделаны на основе интерферометрическая метода обработки данных космических снимков, сделанных со стороны временно оккупированного Крымского полуострова и острова Тузла", - сообщили в министерстве.

Как рассказали в Министерстве Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, зафиксировано несколько критических участков, где происходят процессы смещения.

В частности, по их данным, в районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова отмечаются объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров в год (поднятие).

В центральной части моста, отметили в ведомстве, отмечается повышение арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 миллиметров в год, но арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 миллиметров в год.

Кроме того, отметили в МинВОТ, на территории острова Тузла часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 миллиметров в год, а объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 миллиметров в год.

Такие смещения арок Керченского моста, отметили в МинВОТ со ссылкой на экспертов, свидетельствуют о нестабильности морского дна в местах установки опор и имеют негативное влияние на акваторию Черного моря, могут нести угрозы жизни и здоровью людей. При этом, добавили в министерстве, сложные погодные условия, особенно в зимний период, в сейсмически нестабильном районе могут усилить дестабилизирующие факторы влияния на устойчивость Керченского моста.

В сообщении напоминается, что Европейский Союз применил санкции в отношении шести российских компаний из-за строительства Керченского моста из России на оккупированный Крымский полуостров.

Ранее мы писали о том, что в Крыму обрушился Керченский мост.