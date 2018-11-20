Под Одессой мужчина жестоко убил друга [ Редактировать ]
Полиция арестовала жителя Килии по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений знакомому горожанину, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Отмечается, что молодые люди накануне трагедии выпивали. В один момент 29-летний подозреваемый приревновав свою возлюбленную к их общему другу, ударил мужчину табуреткой и кулаком по голове. После этого парень ушел из дома.
На следующий день пострадавшего нашли без сознания его знакомые, которые и вызвали скорую помощь. К сожалению, через несколько часов после госпитализации от полученных травм 49-летний мужчина умер, так и не приходя в сознание. Одесситу грозит до десяти лет тюрьмы. Досудебное следствие продолжается.
Ранее в Хмельницком отец убил сына деревянным стулом.
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