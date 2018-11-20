Жителі міста Сміла не платитимуть за завищеними тарифами на газ. Розцінки в місті будуть такими, як і по всій країні. Про це заявив президент Порошенко під час робочої поїздки до Черкаської області.

Глава держави також закликав нового губернатора негайно відвідати Смілу та взяти ситуацію з опаленням під особистий контроль. Зокрема, забезпечити надання субсидій - усім, хто має право їх отримувати.

"Демагоги і популісти сіють чутки, що нібито сміляни мають платити якусь підвищену ціну за газ. Наголошую абсолютно відповідально - це брехня. І це також буде знаходитись на моєму особистому контролі. Тариф був, є і буде залишатись таким самим, як по всій Україні.

І ще одне моє доручення: прослідкуйте також, щоби за той період, коли люди сиділи без опалення, людям не нараховувалися тарифи. Люди не мають і не будуть платити за послуги, які їм не надавались", - наголосив Петро Порошенко, президент України.