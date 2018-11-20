Якісний бізнес-клімат та нові робочі місця: Володимир Гройсман окреслив напрямки інвестицій в українську економіку [ Редактировать ]
Нині в Україні сприятливі часи для розвитку промисловості. Так вважає президент Українсько-німецької торговельної палати Андреас Лір.
Він зустрівся з прем'єром Володимиром Гройсманом, щоб обговорити спільні бізнес-проекти між країнами. За словами Ліра, один із головних аргументів для європейських партнерів - це те, що українські показники індексу Doing Вusiness цього року найвищі за останні 15 років. Володимир Гройсман пообіцяв, що створення сприятливих умов для інвесторів і надалі буде одним із головних завдань уряду.
"Інвестиції будуть в автомобілебудування, в хімічну промисловість, агропромисловий комплекс і більше того - є вже думки про створення цілісного автомобілебудування всередині країни. В майбутньому треба вибудовувати якісний бізнес-клімат аби інвестицій було більше - тому що інвестиції створюють нові робочі місця", - зазначив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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