Лицемерный человек обычно выставляет напоказ одно, а говорит и чувствует совершенно другое. После общения с такими людьми нередко болит голова, вы чувствуете себя обманутым. Астрологи убеждены, что то, насколько лицемерны люди, зависит от знака зодиака, под которым они родились, пишет Zen.

Близнецы

О лицемерии Близнецов можно рассуждать долго. Этот знак зодиака по-своей природе двуликий, все время, меняя образ, маску и мнение. Зачастую лицемерие Близнецов связано не столько с алчностью или хитростью, сколько с их непостоянством.

Сегодня они могут вас обожать, одаривать комплиментами, считать вас талантливыми, а завтра критиковать, оскорблять или игнорировать. Потому что у них просто поменялось настроение или проблемы в семье. Близнецы слишком зависимы от настроения и внешней ситуации, они подобно хамелеону умело подстраиваются под любую окружающую среду. Лицемерие Близнецов - их способ защиты и главное оружие.

Рак

Раки не столько двуличные, сколько эмоциональные. Сегодня они вас любят, завтра - ненавидят. Им бывает трудно совладать со своими чувствами, поэтому говорят то, что думают, при чем слишком утрированно. На эмоциях во время разговора, Раки могут сболтнуть лишнего, о чем потом будут очень сильно жалеть.

У них плохо получается врать и обманывать. Лицемерие Раков связан не с коварством, а с перепадами настроения, а иногда и глупостью. Главная проблема Раков в том, что им парою трудно держать язык за зубами.

Весы

Весы, стремящиеся к равновесию и гармонии во всем, не редко прибегают к запрещенным приемам - в виде лести и лжи. Они не любят ссоры и конфликты, поэтому будут всеми силами скрывать от вас правду. Весы редко говорят то, что думают, скорее, они расскажут вам, то, что вы хотите услышать.

Весы способны на лицемерие ради достижения собственных целей, ведь их уют превыше всего. Стоит отметить, что лучшие дипломаты получаются именно из Весов, так как, благодаря умелой игре и использованию масок, они способны урегулировать любую ситуацию.

Скорпион

Не зря Скорпион считается самым загадочным знаком зодиака, ведь до конца понять, что у них на душе бывает не просто. Они веселые, отзывчивые, с ними очень интересно. Скорпионы раскрываются по мере уменьшения дистанции, пока вы знакомые - это добрые и милые люди, но стоит вам стать друзьями или партнерами, неожиданно, могут раскрыться самые непредвиденные черты этого знака.

В гневе Скорпионы очень опасны. Если в начале отношений они будут уверять вас в свободе и миролюбие, знайте, что Скорпионы собственники и ревнивцы.

Рыбы

Мечтательные и эмоциональные Рыбы любят пофантазировать. Их лицемерие даже можно назвать детским и милым. Наверное, поэтому из них получаются прекрасные врачи или воспитатели. Они всегда очень сопереживают окружающим.

Иногда, кажется, что Рыбы переживают больше, чем сам человек, оказавшийся в трудной ситуации. Но не переживайте за представителей этого знака, на самом деле, так, они проявляют милосердие и сострадание по отношению к нуждающемуся в помощи человеку.

Ранее мы писали о том, какие знаки зодиака настоящие "исчадия ада".