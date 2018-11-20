Транспортний колапс через "євробляхи". Власники машин з іноземною реєстрацією перекрили сьогодні траси державного значення в 14 областях України. Заблокували також рух транспорту в пунктах пропуску на кордонах з Білоруссю та Польщею.

Чого добивалися цього разу - в матеріалі наших кореспондентів.

На Волині власники машин з євро-реєстрацією блокували під'їзд до пункту пропуску Ягодин. Вони ходили по зебрі неподалік села Старовойтове, що за кілометр від українсько-польського кордону. Через це, машини вишикувались у чергу, що розтягнулася на кілька кілометрів. Ситуація напружена - водії сваряться з мітингарями.

"Я сутки ехал, я хочу ехать домой и ходят вот эти люди. Они домагаются, чтобы "за три рубля" покупать машины и хотят на них ездить. Я, допустим, за вот эту машину заплатил государству приличную сумму денег, чтобы на законных оснований этой машиной управлять", - говорить Євген, житель Кременчука.

У Рівненській області блоковано одразу дві міжнародні траси. Тут "євробляхери" теж ходять по "зебрі". А свої автівки вишикували уздовж траси. Патрульні намагалися їх прибрати. Одного з водіїв довелося затримати. Поліція організувала об'їзний шлях через автозаправку. Та пікетувальники намагалися заблокувати і цей проїзд.

"Взяли за моду перекривати автомобільні дороги. За фактом перекриття автомобільних доріг так само планується відкриватися кримінальне провадження. На сьогодні на цій ділянці близько 20 працівників патрульної поліції. Власне, ці люди могли б виконувати інші правоохоронні завдання", - наголосив Антон Крук, начальник відділу комунікації поліції Рівненської області.

А в самому Рівному напередодні водії блокували роботу митниці. Протестували проти нових розцінок на розмитнення авто. Патрульні, які приїхали на місце, намагалися домовитися з мітингарями. Після словесної перепалки виникла сутичка. Силовики застосували сльозогінний газ. Але пікетники не розійшлися. І перекрили рух на вулиці навпроти митниці.

"- Ви стоїте з порушеннями правил безпеки. - Машини поламані, не можемо завести".

У Кропивницькому водіям довелося не лише об'їжджати дороги, перекриті "євробляхерами", а ще й долати замети. А рух громадського транспорту взагалі зупинився.

"Що мені? Не пускають, що я зроблю? Не знаю, я з цим не пов'язаний, вони просто неправильно роблять та і все", - говорить Сергій, водій тролейбуса.

Полтавське шосе блокували на Дніпропетровщині. Для проїзду лишилась одна смуга. Там же пікетувальники поставили намети, у залізних бочках розвели багаття. Кажуть, протестуватимуть і вдень, і вночі.

"Сейчас здесь постоим. Если это не поможет - поедем в Киев, перекроем полностью Киев, круговую, чтобы депутаты не смогли выехать со своих загородных домов", - говорить Вадим, учасник акції.

"Это не правильно. Почему одни должны покупать на украинской регистрации, а другие хотят сделать это дешевле. Все должны быть в одинаковых условиях", - говорить Андрій Поліщук, водій.

В Одесі власники авто на єврономерах перекрили Київську трасу. Машини стали в заторах в обох напрямках.

У Миколаєві "євробляхери" обмежили рух на виїздах на київську та одеську траси. Свої автівки з увімкненими аварійками виставили у шаховому порядку на декілька кілометрів.

"Они приобретали такие машины, должны были прежде думать. Они покупали "кота в мешке". Они сами несут ответственность за то, что они взяли", - говорить Володимир, водій.

А в Черкасах учасники акції перекрили в'їзд на дамбу. За кілька хвилин на трасі державного значення утворився багатокілометровий затор з фур та легковиків.

"При чому тут я, що у них "євробляхи" якісь? Якби пацани були нормальні, то пропустили б, я ж не везу нічого, пустий же їду", - обурюється Олександр, водій вантажівки.

На Закарпатті міжнародна траса "Київ - Чоп" перекрита біля блок-посту у селі Нижні Ворота. Блокада триває майже добу. І вчора, і сьогодні на шосе великі затори.

"Ми вважаємо, що це не адекватна абсолютно акція. За блокування транспортних комунікацій передбачена стаття в кримінальному кодексі. Цими людьми має займатися поліція", - наголосив Ярослав Галас - заступник голови Закарпатської ОДА

У Львській області "євробляхери" перекрили трасу неподалік Старого Милятина, в напрямку Києва. Та заблокували шосе у Розвадові, яким можна дістатися в Закарпаття. Тут майже одразу утворився кілька кілометровий затор.

У Чернівцях та Івано-франківську мітингарі з'їхалися під місцеві обладміністрації. Вимога - не враховувати при розмитненні авто вік машини.

Василь Ватаманюк, начальник Івано-Франківської митниці ДФС (Івано-франківська область)

"Завозити сюди якийсь хлам, вибачте, металолом - який буде забруднювати. Хочеш возити - питань нема, але плати дорожче. Але хай ці кошти йшли би на цю ж екологію. Машина старша віком - в неї норми очистки вихлопних газів не на такому рівні, які мали б бути до вимог "євро п'ять", - заявив Василь Ватаманюк, начальник Івано-Франківської митниці ДФС.

Якщо прибрати коефіцієнт віку - кажуть експерти - через кілька років Україна перетвориться на велике звалище металобрухту. Від чого постраждає екологія.