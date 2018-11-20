До нової парламентської групи "Опозиційна платформа - За життя" вже приєдналися 19 нардепів. Про це на спільній прес-конференції повідомили її засновники Юрій Бойко та Вадим Рабінович. Зокрема, до об'єднаної платформи долучилась частина депутатів від "Опозиційного блоку".

У своїй заяві співзасновники нової депутатської групи закликали об'єднатися всі опозиційні сили, нелояльні до влади.

Головними завданнями для "Опозиційної платформи - За життя" стануть: досягнення миру, зростання економіки та позаблоковість держави.

"Мы считаем что оппозиция должна быть единой и дело не в фамилиях, а в принципах, которые мы исповедуем, которые будем защищать чтобы защитить наших избирателей.

"Оппозиционная платформа - За життя" пошла вперед, "Опозиционный блок" за Порошенко остался сзади - нам все равно, кто там глава фракции, это уже прошлая жизнь. Мы считаем, что мы должны идти вперед - это требование общества, любое движение назад или стояние на месте в сегодняшних условиях разгула и безобразия сегодняшней власти - ставит нас в положение, когда мы не можем ничего ответить избирателю. Этого мы не можем себе позволить, мы пойдем вперед и будем побеждать на выборах", - заявив Юрій Бойко, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

"Мы подписали соглашение о создании депутатской группы в составе 19 человек "Опозиційна платформа - За Життя ", следующим шагом - создание единой большой политической силы.

Сегодня вы видели, как формируется та политическая сила, которая победит на парламентских и президентских выборах.

Три вопроса, которые объединяют всех, кто соберется на нашей платформе:

первое - это немедленный мир, второе это экономика и третье - ответ на ваш вопрос - это внеблоковое государство, государство по типу Швейцарии, Восточной Европы, которая мирно со всеми живет и строит свою профессиональную армию", - наголосив Вадим Рабінович, засновник "Опозиційної платформи - за життя".

За результатами опитування центру соцдосліджень "Софія", єдиний кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко проходить у другий тур виборів президента України. Беззаперечними фаворитами першого туру президентських перегонів стали б Юлія Тимошенко, Юрій Бойко та Петро Порошенко.

Зокрема, Тимошенко підтримали б 15,5% респондентів, а Юрія Бойка - 14%. Отже, вони мали б рівні шанси вийти до другого туру. За нинішнього главу держави проголосували б майже 10% опитаних.