Національна платформа "Жінки за мир" та Kyiv Global Summit в Парижі представили програму врегулювання ситуації на Донбасі

На Глобальному жіночому форумі, що відбувся в Парижі, зібралися понад 2 тисячі жінок з різних країн - як жінки можуть посприяти миру в світі та в своїх регіонах, як допомогти подолати перешкоди тим, хто опинився у зоні конфлікту?