Комітет Соціальної політики створив Раду дітей війни [ Редактировать ]
Виплатити дітям війни обіцяні державою надбавки вимагають у парламентському комітеті соцполітики.
За словами представників профільних організацій, людям обіцяли підвищити пенсії за віком на 30 відсотків. Та попри десятки виграних судових процесів, зокрема і в Європейському суді з прав людини, грошей вони так і не побачили.
Тож при комітеті соцполітики створили спеціальну Раду дітей війни.
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