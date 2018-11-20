Потужний шторм та нелегальні товари на мільйони доларів. На Одещині викинуло на берег баржу із рекордною кількістю контрабандних цигарок. Принаймні, в цьому впевнені активісти. Як усе було - розкаже Андрій Анастасов.

У понеділок у Чорному морі біля Тендрівської коси зазнав лиха український буксир "Паралель", що нібито йшов із Херсона до Скадовська. Шістьох постраждалих моряків на свій борт прийняв танкер "Аркадія", який був поруч.

"Була дуже жорстка штормова погода з дуже сильним північно-східним вітром. Вдача, що екіпаж буксиру "Паралель" безпечно перейшов на танкер "Аркадія" и був врятований", - розповідає Сергій Дубін, заступник директора казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба".

Далі з'ясовується - буксир тягнув баржу, яку під час шторму відірвало від судна. Згодом її прибило хвилями до берега під Одесою. І тут спливають цікаві деталі. Активісти стверджують: на баржі була рекордна для України парія контрабандних цигарок - вартістю від одного до трьох мільйонів доларів:

"На ней находится пять миллионов пачек контрабандных сигарет. На ней сейчас стоят водолазы: они подтвердили, что они визуально это видят, там сигареты, разорванные мешки".

За даними активістів, контрабандний вантаж прямував чи то в Болгарію, чи то в один із одеських портів. А прийшла баржа нібито з боку Криму, і вже біля Херсонщини її взяв на каботаж український буксир. Волонтери всю ніч провели на березі моря.

"Я опасался того, что эту баржу разгрузят. Я был в этом уверен, потому что ставки велики: кто-то потеряет на высоком уровне свои погоны", - говорить Георгій Блощиця, голова громадської організації.

Зранку біля баржі - прикордонники. Та багато автівок із правоохоронцями.

"На даний час прикордонники здійснюють охорону цієї баржі повідомили Службу безпеки України і чекаємо слідчого", - повідомив Костянтин Кізім, прес-секретар Одеського прикордонного загону.

Згодом на місце прибули співробітники СБУ. Проте, що вони побачили на борту - невідомо: жодної інформації спецслужба поки не надає. А от прикордонники на своєму сайті оприлюднили відео й підтвердили - на баржі справді знайдено тютюнові вироби, триває перевірка. Місцеві жителі, тим часом, рахують збитки: баржа розтрощила чимало причалів і човнів.

"Люди со своего кармана будут восстанавливать. Неизвестно: к кому обращаться, что обращаться! Побито все!", - обурений Анатолій Самбурський, місцевий житель.

Питання: кому саме належить вантаж і взагалі, як він потрапив на баржу, та як опинився посеред моря - поки що залишається відкритим.