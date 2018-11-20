Засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко - гість нашої студії. Вітаю. Маю, декілька запитань до вас.

- От ми тільки побачили соціологію, ви маєте достатньо великі шанси до виходу у другий тур президентських виборів. З чим, власне, підете до виборців? Ваші головні програмні переваги?

- Насправді, ми можемо чути виборців, і ми ідемо з тим, що вони хочуть бачити в країні. Перше - це мир на сході, це відновлення територіальної цілісності, це повернення території людей в Україну, і це головна вимога, яку ставлять виборці перед нами. Друге - це підтримка реального сектору економіки, нові робочі місця, підтримка підприємств, а не ганитьба за кредитами, як дає сьогоднішня влада. І третє - це відновлення спокійної, стабільної позаблокової країни, де людина почуває себе захищеною. Де її не грабують на вулиці, де правоохоронні органи займаються своєю справою, захищають людей, а не виконують політичні замовлення. Це три базові речі, які хочуть бачити люди, і з цим ми ідемо на вибори.

- Ви сьогодні заявили про створення опозиційної платформи. Яких колег ви запрошуєте до своїх лав опозиційних політиків і чи можливо так, що ці депутати, які зараз є у Верховній Раді, позафракційні, чи можуть вони приєднатися до вас?

- Опозиційна платформа створена ще два тижні тому, сьогодні стартував процес формування фракції, групи, і цей процес почався с того, що в нас вже є дев'ятнадцять депутатів. Я вважаю, що до нас наблизяться ще люди, ще депутати, тому що багато людей підходить і каже, що вони просто не розуміють, яким чином в роздробі можна знести сьогоднішню владу, як її можна змінити. Тільки разом, тільки об'єднавшись, і це завдання, яке ми ставимо перед собою. Чим більше в нас буде депутатів, чим більше буде підтримка, чим більше буде людей і депутатів, які проти цих грабіжницьких бюджетів поліцейських, проти свавілля сьогоднішнього режима, тим скоріше буде змінена влада.

- Ми сьогодні чули таку достатньо емоційну заяву ваших соратників, як ви її оцінюєте? Про виключення, я маю на увазі.

- Ну, ми з жалєм констатуємо, що частина опозиційного блоку пішла на службу до президента Порошенка. Це сталося не сьогодні, перемови йшли давно, і те, що ми не змогли досягти єдності, а вони пішли к Порошенко, це, безперечно, погано, але це нас не зупинить. Ми йдемо вперед, ми не можемо стояти, я маю на увазі опозиційні сили - на місці, ми не можемо бачити, як грабують країну, тому всі, хто вірить в те, що можна змінити сьогоднішню владу, - вони до нас приєднаються.

- Повертаючись до роботи Верховної Ради, до порядку денного, бюджет - це головне, що обговорюється на цьому тижні, заплановано, що на четвер буде голосування на другому читанні за цей законопроект. Чи бачили ви остаточні цифри після поправок депутатських? Які цифри вас бентежать і на чому ви наполягаєте?

- Ви знаєте, ми остаточного варіанта ще не бачили, і, власне кажучи, мало хто і побачить, тому що він буде прийматись вночі, як завжди, після четвертої години, там розгляд податкового кодексу, зміни бюджетного кодексу, і тільки потім бюджет. Тобто, вночі з урядової ложі щось скажуть і проголосують. Але ми знаємо, що там є. Це збільшення виплат на силовий блок - при чому я армію не мою на увазі, це прокуратура, це СБУ, прикордонники, і суттєве зменшення, з урахуванням інфляцій зростання цін, соціальних виплат. І ми їм кажемо: "Не треба робити такий бюджет, який штовхає людей далі в бідність.

Подивіться, давайте розглянемо корупційну біржу, уже другий митник тікає з країни, першого там водили по судах, сьогодні другий втік, корупційні схеми працюють, ліс вивозять, бурштин вивозять, вугілля вивозять незаконно, тобто всі з цих корупційних схем - вони працюють. Ми показали, де можна взяти гроші, припиніть їх і візьміть гроші для соціальних виплат.

Менше давайте силовикам. Чому зменшення соціальних виплат і водночас на 15 мільярдів дають більше грошей силовикам, які не здатні розслідувати резонансні злочини в державі і створюють обстановку невпевненості і хаосу. Таким чином, ми за такий бюджет, звісно, голосувати не будемо, ми надали 54 свої пропозиції ще перед першим читанням, жодна не була врахована, там домовились між собою залишки правлячої коаліції, і, в гіршому варіанті, такий самий поліцейський бюджет з бідним населенням пропонують прийняти. Звісно, наша платформа це не підтримує.

- Субсидії. Дуже багато депутатів нарікають в парламенті, що йде суттєве скорочення виплат. На вашу думку, скільки там реально зменшення і що пропонуєте ви?

- Зменшення на 16 мільярдів, ну, можливо, 4 мільярди вони добавлять, але все рівно буде зменшення. На два мільйона людей, два мільйона громадян України, менше отримають субсидії в цьому році, ніж у попередньому. Ми вже це бачимо і ми розрахували це. І я вважаю, що взагалі проблема ця є, над людьми просто знущаються. От я був нещодавно в Миколаєві і в Херсоні, людей заставляють стояти в чергах, змушують відмовитись, створюють штучні перепони, щоб люди не отримували субсидії, тобто просто йде знущання над народом. Єдиний вихід з цього - це зменшення тарифів. Припинити цю ганебну практику збільшення вартості газу.

От я працював на посаді міністра енергетики, газ коштував 700 гривень. Сьогодні він коштує 7 тисяч, навіть більше. В 10 разів підняли вартість газу. Що в нас так сталося? Більше видобувати його стали? Вимоги МВФ вони кажуть. Не треба займатися реальним сектором економіки, треба займатися підприємствами, а не їздити по закордонних державах і клянчити кредити. Як раз проти цього ми об'єднались, проти цього ми виступаємо. Тому проблема субсидій дійсно є, вона може бути змінена тільки зменшенням тарифів. Так само, як це було раніше, коли ми працювали в уряді. І так ми зробимо.