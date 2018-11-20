За злочин - на свободу. Верховний суд сьогодні відхилив касацію батьків хлопця, який загинув у ДТП. Вони намагалися оскаржити амністію для винуватця аварії, що сталася майже 2 роки тому в Борисполі. Детальніше - в матеріалі Даніїла Снісара.

Січень 2017-го. Регульований пішохідний перехід на в'їзді до Борисполя. Дочекавшись зеленого сигналу світлофора, 19-річний Григорій Андрієць починає переходити дорогу. У цей момент його збиває позашляховик, що несеться на швидкості понад 100 кілометрів на годину. Лікарі два тижні боролися за життя хлопця. Але марно.

"Повністю розкаююсь в наїзді на вашого сина", - заявив Владислав Тимченко, винуватець ДТП (архів) за 15.12.2017

Не надав першої допомоги та не пройшов тест на алкоголь. Попри свідчення кількох свідків та відеодокази - Бориспільскій районний суд у грудні 2017-го, хоча й визнав колишнього оперуповноваженого Владислава Тимченка винним у ДТП, - амністував його. Обґрунтування - немає доказів, що водій перебував на підпитку.

"Мої доводи дуже прості - він мав пройти обстеження. Він цього не зробив. От і доводи - мав пройти. Плюс - покази свідків. Ми робили акцент на тому. Суд просто не узяв до уваги", - говорить Григорій Андрієць, батько загиблого.

Сьогодні батьки та родичі загиблого намагалися відстояти свою правду в Касаційному суді столиці.

"Тимченко повинен був пройти медичний огляд у лікувальному закладі - здати слину, кров, сечу на виявлення у ньому алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Він цього не зробив", - наголошує Валерій Семенок, адвокат позивача.

Проти касаційної скарги виступили у Прокуратурі.

"Даних, про те, що дана особа перебувала у стані алкогольного сп'яніння під час керування транспортним засобом і ДТП, яке сталося за його участі - немає. Тому суд обгрунтовано застосував закон про амністію в 2016 році та звільнив Тимченка Владислава Миколайовича від відбування призначеного покарання", - заявила Алла Сингаївська прокурор відділу державного обвинувачення у вищих судах.

"Стільки свідків бачили, що він зробив! Що він не підійшов, не надавав допомогу... Нічого! Такий жах, що вам розповісти не можна! І стіну цю пробити теж не можна!"

Порадившись, суд став на бік водія. Вердикт - Владислава Тимченка, який ані дня не пробув ні в СІЗО, ні під арештом, - амністували законно.

"Так законодавство наше побудоване, що поліція не має такого впливу - не може насильно його доставити до лікарні. Це право особи і він сам визначає, чи повинен це робити, чи ні", - говорить Валерій Семенок, адвокат позивача.

Шукати справедливості батьки Григорія тепер збираються в Європейському суді з прав людини.