Європа провалила переговори щодо бюджету на наступний рік. Країни ЄС не змогли домовитися з депутатами Європарламенту.

У чому причина і як житиме Брюссель без бюджету - в сюжеті Світлани Чернецької.

Опівночі сплив термін узгодження бюджету Євросоюзу. І Брюсселю довелося визнати - переговори провалилися. Згоди не змогли дійти дві гілки, які розділяють бюджетні повноваження.

Це Рада міністрів ЄС та Європарламент. Отже, проект бюджету підготувала Єврокомісія. Він склав 165 з половиною мільярдів євро. Це на три відсотки більше нинішнього. Ця сума не сподобалася ані представникам країн Євросоюзу, ані депутатам Європарламенту. Одні - хочуть зменшити запланований обсяг, інші - збільшити.

"Дійсно, є різниця в поглядах щодо бюджету. Рада міністрів готова збільшити цьогорічний бюджет на 2%, а Єврокомісія і Європарламент на ще більше. Але я вважаю, що найкращий вихід - це зосередитися на пропозиціях представників країн ЄС", - заявляє Хартвіг Льогер, міністр фінансів Австрії.

Перемовини між євродепутатами і міністрами зайшли в глухий кут, тож проект бюджету відправили назад на доопрацювання. Тепер Єврокомісія має підготувати нову пропозицію. Можлива ситуація, що консенсусу так і не вдасться досягти. Тоді доведеться жити від місяця до місяця.

Забезпечуватимуть потреби Брюсселя, зважаючи на нинішній бюджет, без жодного підвищення. Крім того, бюджет Європи вже дуже скоро втратить одне із найбільших джерел фінансування.

Після виходу Великої Британії з ЄС, Лондон перестане платити щорічні внески - це близько 12 мільярдів євро на рік. Тож розщедритися доведеться Німеччині, яка і так є найбільшим донором ЄС, оскільки сплачує 35 мільярдів євро щороку.