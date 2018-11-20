Потерпевший крушение буксир "Параллель", который перевозил контрабандные сигареты, может привести к экологической катастрофе. Об этом сообщает УНИАН.

Комиссия администрации порта прибыла в район пограничного поста "Ланжерон" на одесском побережье (пляж "Дельфин"), где накануне ночью штормом выбросило на мелководье аварийный буксир "Параллель".

После визуальной оценки обстановки и обследования судна водолазами порта комиссия приняла решение бонировать буксир силами специальной бригады ЛАРН ("ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов") для предотвращения загрязнения поверхности моря горюче-смазочными материалами.

Как отметил начальник администрации порта Игорь Ткачук, на поверхности моря появилась пленка серебристого цвета, что свидетельствует о необходимости срочного принятия мер для предотвращения экологических последствий аварии.

"Поскольку нет возможности подойти к буксиру с моря (судно волной перебросило через волнорез), принято решение доставить комплект из 100 метров боновых заграждений автомобильным транспортом и забонировать буксир другим способом… Сделать это надо успеть сегодня", - сказал Ткачук.

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