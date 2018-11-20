Черное море на грани экологической катастрофы [ Редактировать ]
Потерпевший крушение буксир "Параллель", который перевозил контрабандные сигареты, может привести к экологической катастрофе. Об этом сообщает УНИАН.
Комиссия администрации порта прибыла в район пограничного поста "Ланжерон" на одесском побережье (пляж "Дельфин"), где накануне ночью штормом выбросило на мелководье аварийный буксир "Параллель".
После визуальной оценки обстановки и обследования судна водолазами порта комиссия приняла решение бонировать буксир силами специальной бригады ЛАРН ("ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов") для предотвращения загрязнения поверхности моря горюче-смазочными материалами.
Как отметил начальник администрации порта Игорь Ткачук, на поверхности моря появилась пленка серебристого цвета, что свидетельствует о необходимости срочного принятия мер для предотвращения экологических последствий аварии.
"Поскольку нет возможности подойти к буксиру с моря (судно волной перебросило через волнорез), принято решение доставить комплект из 100 метров боновых заграждений автомобильным транспортом и забонировать буксир другим способом… Сделать это надо успеть сегодня", - сказал Ткачук.
Ранее мы писали о том, что Россия грозит "за минуты" закрыть Азовское море.
по теме
Пожар в Калифорнии: количество жертв стремительно растет
Масштабный пожар в Калифорнии продолжает забирать жизни десятков людей
Екологічний вандалізм: хто знищує ліс під Миколаєвом?
Мисливці за деревиною навідуються сюди регулярно, і вже знають, як уникнути покарання у разі зустрічі з поліцією
В Кривом Роге повесился школьник
В Днепропетровской области произошла трагедия: 12-летний мальчик повесился в квартире
Во Львове ветераны АТО пикетируют мэрию
Во вторник, 20 ноября, возле горсовета Львова на площади Рынок проходит акция протеста ветеранов АТО
Ревнивый мужчина расстрелял свою бывшую прямо в больнице
Во время стрельбы в госпитале в погибли офицер полиции и еще двое людей