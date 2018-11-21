Национальный банк Украины на 21 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,76 грн/доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 ноября установлен на таком уровне: 2776 гривен за 100 долларов.

Напомним, что в МВФ сделали неутешительный прогноз для Украины.