Курс валют в Украине на 21 ноября [ Редактировать ]
Национальный банк Украины на 21 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,76 грн/доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 21 ноября установлен на таком уровне: 2776 гривен за 100 долларов.
Напомним, что в МВФ сделали неутешительный прогноз для Украины.
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