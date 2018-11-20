День Михайла в Украине - особый праздник, ведь архангел Михаил - покровитель украинской столицы Киева. Михаила также называют защитником душ умерших, который переносит их из мира живых на небо.

Именно архангел Михаил считается главным покровителем всех верующих. Ему молятся не только христиане, но также последователи иудаизма и ислама.

За помощью к святому Михаилу может обратиться любой, кто искренне верит – и его молитва непременно будет услышана. У него просят защиты от всякого зла, а также:

помощи в исцелении;

помощи в решении сложных жизненных вопросов;

помощи при стихийном бедствии;

защиты в дальней дороге от воров и иных злых людей.

На иконах архангел Михаил зачастую изображен попирающим дьявола. При этом в правой руке он держит копье с белой хоругвью (как вариант – пламенный меч) с начертанным на ней крестом, а в левой руке – зеленую финиковую ветвь.

Народные традиции в день Михаила

Существует примета о том, что на День Святого Михаила выпадает первый густой снег. Говорят, что это святой приходит на землю – "Михаил на белом коне приехал".

Через неделю после Михаила начинается Филипповка – 40 дневный Рождественский пост. Поэтому на Михаила гостей ждет стол, накрытый всякими мясными блюдами. И чем больше гостей – тем лучше! По примете – много гостей дома в этот день пророчат хозяевам состоятельный следующий год.

Традиционно в этот день подают к столу холодец из говядины или свинины. Мужчины первыми садятся за стол и снимают пробу. Первым угощали уважаемого гостя. Которого сажали в красном углу, где ставили также икону святого Михаила.

Детей же, кроме пирогов, угощали также медом и фруктами, чтобы они были счастливыми и здоровыми в следующем году.

У молодых девушек, которые хотели выйти замуж, тоже были свои обряды. В этот день они просили помощи у святого Михаила, принося к его иконе, в знак благодарности, пирог, испеченный собственноручно из муки, купленной в среду, пятницу или субботу. Поговаривают, что и действительно после этого ритуала у девушки в ближайшее время появлялся жених.

Что нельзя делать в Михайлов день

В День святого Михайда нельзя ничего делать, особенно рубить топором или резать ножом, так как Святой Михаил обидится. Исключение только для тех, кто работает не по своей воле, или делает добрые дела. То есть, если вы что-то делаете во имя добра или для того, чтобы помочь ближнему - запрет снимается.

В этот день нельзя ссориться и допускать конфликтов. Нельзя спорить и повышать голос. Считалось, что этот день лучший для примирения и избавления от давних обид. В старину на Михайлов день закатывали пиры для примирений и братания.

В этот день в честь окончания сельскохозяйственного сезона и большого праздника украинцы ходили в гости и хорошенько гуляли накануне Рождественского поста.