21 ноября, православные празднуют Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. По-простому - День Михаила или Михайлов день-2018.

День Михайла в Украине - особый праздник, ведь архангел Михаил - покровитель украинской столицы Киева.

Что обязательно нужно сделать в День Михаила

В день архангела Михаила-2018 лучше всего сходить в церковь - помолиться и поставить свечку святому. Если не получается сходить в храм, то помолиться святому Михаилу можно и дома. Также в этот день лучше решать семейные дела.

В этот день принято также ходить в гости и самим принимать гостей - это считается доброй приметой. Причем праздничный стол на Михаила всегда был щедрым и сытным (с домашним пивом, пирогами и мясными блюдами), ведь уже через неделю наступает строгий Рождественский пост-2018. И всю эту неделю могло продолжаться празднование Михайла.

В Михайлов день ублажали дворового, который считался младшим братом дворового. Для этого ему в хлев отдельно приносили специальный ужин - желательно, запеченную курицу. В старину верили, что задобренный таким образом дворовой присмотрит и защитит домашнюю скотину и вообще всех домашних животных. А чтобы дворовой не совался в дом – жилище очерчивали полосой из дегтя.

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