День святого Михаила 2018: приметы и традиции [ Редактировать ]
21 ноября православная церковь вспоминает Архангела Михаила. Этот праздник не переходящий и всегда отмечается в этот день. В 2018 году этот праздник приходится на среду, поэтому является постным днем.
День Михайла-2018: приметы
По погоде на Михаила судили о погоде на всю предстоящую зиму:
- иней предвещал большие снега;
- утренний туман - оттепель;
- если погода выдавалась ясной – ждали зимы морозной и холодной;
- мокрый снег сулил дождливую весну;
- южный ветер в этот день обещал раннюю и теплую весну.
Кроме того, в старину говорили, что на Михайлов день на деревьях осталось мало шишек, а вот желудей на дубе много – то быть зиме мягкой и теплой.
Была и еще примета на Михаила: услышать колокола в этот день считалось дурным знаком: мол, беда в дом придет.
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