21 ноября православная церковь вспоминает Архангела Михаила. Этот праздник не переходящий и всегда отмечается в этот день. В 2018 году этот праздник приходится на среду, поэтому является постным днем.

День Михайла-2018: приметы

По погоде на Михаила судили о погоде на всю предстоящую зиму:

иней предвещал большие снега;

утренний туман - оттепель;

если погода выдавалась ясной – ждали зимы морозной и холодной;

мокрый снег сулил дождливую весну;

южный ветер в этот день обещал раннюю и теплую весну.

Кроме того, в старину говорили, что на Михайлов день на деревьях осталось мало шишек, а вот желудей на дубе много – то быть зиме мягкой и теплой.

Была и еще примета на Михаила: услышать колокола в этот день считалось дурным знаком: мол, беда в дом придет.

Читайте также, что категорически нельзя делать в День Михаила.