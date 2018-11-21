На трассе Киев-Чоп владельцы "евроблях" избили патрульных [ Редактировать ]
Во время акции протеста владельцев "евроблях", вблизи Ривне между митингующими и полицейскими возник конфликт.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
В потасовке пострадали двое полицейских, троих участников акции доставили в отделение полиции. Задержанных отпустили после дачи объяснений.
Один из протестующих ударил по лицу и сорвал рацию с патрульного полицейского, который потребовал у него покинуть проезжую часть. К драке присоединились другие участники протеста.
Двое патрульных, а именно командир и замкомандира батальона, получили ушибы. Их осмотрели медики и оказали необходимую помощь.
По факту насилия в отношении работника правоохранительных органов следователи внесли сведения в Единый реестр. Кроме того, в полиции проводят служебное расследование правомерности действия сотрудников полиции в отношении митингующих.
Напомним, 8 ноября Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №8487, который снижает акцизы на растаможку автомобилей. Также поддержан и закон №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины". Что после этого изменилось для украинцев, подробно описано здесь.
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