Во время акции протеста владельцев "евроблях", вблизи Ривне между митингующими и полицейскими возник конфликт.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

В потасовке пострадали двое полицейских, троих участников акции доставили в отделение полиции. Задержанных отпустили после дачи объяснений.

Один из протестующих ударил по лицу и сорвал рацию с патрульного полицейского, который потребовал у него покинуть проезжую часть. К драке присоединились другие участники протеста.

Двое патрульных, а именно командир и замкомандира батальона, получили ушибы. Их осмотрели медики и оказали необходимую помощь.

По факту насилия в отношении работника правоохранительных органов следователи внесли сведения в Единый реестр. Кроме того, в полиции проводят служебное расследование правомерности действия сотрудников полиции в отношении митингующих.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №8487, который снижает акцизы на растаможку автомобилей. Также поддержан и закон №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины". Что после этого изменилось для украинцев, подробно описано здесь.