Выборы главы Интерпола: в США определились с выбором [ Редактировать ]
Источник: Reuters
В США поддерживают кандидата от Южной Кореи Ким Чен Яна на пост главы Интерпола.
Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы решительно поддерживаем Ким Чон Яна, который сейчас является исполняющим обязанности руководителя этого международного агентства. Мы призываем все страны и организации, которые входят в Интерпол в соответствии с законом избрать главу, который обладает авторитетом и престижем. Мы полагаем, что Ким Чон Ян именно такой человек", - сказал он.
Выборы директора Интерпола пройдут в среду, 21 ноября, на сессии Генеральной ассамблеи организации в Дубае. Главным кандидатом на пост главы Интерпола является представитель России Александр Прокопчук, который с 2016 года занимал должность вице-президента организации.
Помимо Прокопчука, кандидатом на пост главы Интерпола является исполняющий обязанности главы организации Ким Чон Ян из Южной Кореи, который ранее занимал пост старшего вице-президента.
Предыдущий глава организации Мэн Хунвэй после ареста в Китае подал в отставку 7 октября. После него исполняющим обязанности президента стал Ким Чон Ян.
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