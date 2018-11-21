Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в октябре зафиксировало 18 жертв среди гражданского населения на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"В октябре УВКПЧ было зафиксировано 18 жертв конфликта среди гражданского населения (пять убитых и 13 раненых). В целом инциденты, связанные с минами и ВПВ, привели к 61% жертв", - говорится в сообщении.

18 октября между военными позициями сторон конфликта в Золотом-4 подорвались на мине супруги, проживающие в Золотом-5. Мужчина погиб сразу, в то время как женщина получила ранения и звала на помощь.

Поскольку местность, где она лежала, была заминирована, никто не смог прийти ей на помощь и она вскоре скончалась. Их тела смогли эвакуировать только на шестой день после трагедии.

Также 23 октября около села Железное два ремонтника, возвращавшиеся с места ремонта водопровода, получили ранения, когда их трактор подорвался на мине.

Кроме того, миссия ОБСЕ обнаружила на Донбассе вражеские "Грады".