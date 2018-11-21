Россия подняла по тревоге в Крыму военных и истребители [ Редактировать ]
В оккупированном Крыму подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа России "подняли по учебной тревоге".
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Там уточнили, что дежурные силы противовоздушной обороны объединения 4-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированного в Крыму, "по сигналу учебной тревоги отработали смену позиций".
"Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" в рамках тренировки боевой готовности выполнили поиск условных целей и уничтожение их электронными пусками. Затем зенитчики оперативно изменили стартовые позиции, выполнив свертывание комплексов и развертывание в резервном районе", - сообщили в российском военном ведомстве.
Одновременно по сигналу тревоги в небо подняли очередные пары истребителей Су-27 СМ российской авиации.
Недавно российский истребитель совершил опасный маневр над Черным морем.
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