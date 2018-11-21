Пораненого армійця доправили до військового шпиталю у Рівному

На Рівненському полігоні напередодні стався вибух. Поранений 19-річний армієць. У хлопця - травмоване передпліччя. Нині він у військовому шпиталі в Рівному.

У військовій прокуратурі з'ясували - розірвався артилерійський снаряд. Сталося це під час навчальних стрільб. Боєприпас здетонував поблизу однієї з військових машин.