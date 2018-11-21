На Рівненському полігоні вибухнув боєприпас: є поранені [ Редактировать ]
На Рівненському полігоні напередодні стався вибух. Поранений 19-річний армієць. У хлопця - травмоване передпліччя. Нині він у військовому шпиталі в Рівному.
У військовій прокуратурі з'ясували - розірвався артилерійський снаряд. Сталося це під час навчальних стрільб. Боєприпас здетонував поблизу однієї з військових машин.
по теме
У Запоріжжі від вибуху гранати постраждали люди
Хто і за що намагався підірвати молодих чоловіків?
У Рівному люди заблокували роботу митниці
У Рівному напередодні люди заблокували роботу митниці. Півсотні водіїв та підприємців, які переправляють машини з-за кордону на продаж, виступили проти нових тарифів на розмитнення авто
Житель Луганщини зберігав вдома арсенал зброї
Автомат, карабін, пістолет та понад 700 набоїв вилучили правоохоронці в жителя Луганщини
В Италии в туннеле прогремел взрыв, пострадали люди
Между Неаполем и Салерно взорвалась цистерна
Вибух гранати у Запоріжжі: подробиці інциденту
Троє людей постраждали внаслідок вибуху гранати у Запоріжжі. Хто і за що намагався підірвати молодих чоловіків?