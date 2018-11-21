В Україні відзначають День гідності та свободи

День гідності та свободи відзначають сьогодні в Україні. Саме цього дня 5 років тому на головну площу столиці вийшли люди на знак протесту проти рішення влади зупинити курс на євроінтеграцію.

Спершу акцію підтримали студенти. Але після жорстокого розгону молоді - до них приєдналися мітингувальники з усієї України - вони вже вимагали імпічменту тодішнього президента - Віктора Януковича. Протести тривали до кінця лютого.

У протистоянні із силовиками загинуло понад сто людей, яких пізніше назвали Небесною Сотнею.