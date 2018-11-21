В останках женщины нашли младенца (фото) [ Редактировать ]
Спустя 3700 лет после смерти женщины, которая умерла во время родов в 25 лет, нашли останки ребенка внутри нее. Об этом сообщает Daily Mail.
Захоронение нашли в Египте на месте древнего кладбища, за 850 км к югу от Каира. Древнее кладбище использовали кочевники за полтора тысячелетия до нашей эры. Раскопки ведут специалисты из Йельского и Болонского университетов.
Плод нашли в родовом положении головкой вниз в районе таза женщины. Ее смерть мог повлечь перелом, который лечили неправильно, предполагают эксперты.
Скелет женщины был завернут в кожаный саван и окружен керамической посудой. Также на ней было ожерелье из скорлупы страусиных яиц.
Ранее мы писали о том, что в Помпеях нашли эротическую фреску.
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