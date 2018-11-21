В Одессе "скорая" с пациенткой попала в двойное ДТП (фото) [ Редактировать ]
Во вторник вечером, 20 ноября, в Одессе "скорая", которая перевозила пожилую пациентку, попала в аварию. Об этом сообщает "Думская".
На перекрестке улиц Мечникова и Разумовской водитель автомобиля Renault, принадлежащего охранной фирме "Агентство безопасности "Центр"", не пропустил машину скорой помощи клиники Into-Sana с включенными спецсигналами.
От удара скорая перевернулась, задев по пути два автомобиля - Ford и Renault Logan.
В момент ДТП скорая помощь везла пожилую женщину. После столкновения пациентку перегрузили в другую машину "скорой" и повезли в больницу в сопровождении врача и фельдшера.
По предварительным данным, в аварии пострадал один человек. У него травма руки.
Днем ранее под Киевом BMW буквально разорвало и выбросило на "встречку".
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