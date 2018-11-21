Американські копи врятували ведмежа (відео) [ Редактировать ]
В Сполучених Штатах поліцейські врятували ведмежа. Воно стало бранцем сміттєвого контейнера.
Маля, певно, залізло туди в пошуках смачненького. Але важка кришка впала й ведмедик опинився в пастці. Мама-ведмедиця безпорадно спостерігала неподалік.
Коли люди випустили полоненого - клишонога родина на радощах чкурнула до лісу.
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