Санкції будуть застосовувати незалежно від політичного контексту і міжурядових процесів

Нідерланди пропонують запровадити новий режим санкцій ЄС за порушення прав людини. Про це заявив міністр закордонних справ країни Стеф Блок на зустрічі представників країн ЄС у Гаазі. Їх можна застосовувати незалежно від політичного контексту і міжурядових процесів.

Нові обмеження мають доповнити кримінальне право, а також вже чинні заборони. Докладніше на цю тему наступного місяця говоритимуть у Брюсселі.