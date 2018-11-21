Нідерланди запроваджують санкції за порушення прав людини [ Редактировать ]
Нідерланди пропонують запровадити новий режим санкцій ЄС за порушення прав людини. Про це заявив міністр закордонних справ країни Стеф Блок на зустрічі представників країн ЄС у Гаазі. Їх можна застосовувати незалежно від політичного контексту і міжурядових процесів.
Нові обмеження мають доповнити кримінальне право, а також вже чинні заборони. Докладніше на цю тему наступного місяця говоритимуть у Брюсселі.
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